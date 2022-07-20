В ГД ответили на ужесточение Финляндией требований для покупки земли россиянами

В решении властей Финляндии усилить ограничения на покупку земли, в том числе в отношении россиян, отсутствуют логика и здравый смысл. Об этом в среду, 20 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Считаю, что для обеспечения национальной безопасности финны делают далеко не всё. Необходимо еще маркировать в приграничных районах котов и мышей, которые беспрепятственно пересекают границу. <…> Комментировать в последнее время действия Финляндии сложно. Логика и здравомыслие в них отсутствуют. К власти пришло весьма зависимое от внешних факторов правительство, и страна скатывается в очередное антироссийское безумие. Никогда для финнов ничем хорошим это не заканчивалось», — отметил он.

По словам депутата, нынешняя «охота на ведьм» принесет Финляндии ими же созданные рукотворные проблемы.

При этом парламентарий подчеркнул, что на уже проживающих в Финляндии российских гражданах такое решение вряд ли как-то скажется. Скорее оно затронет тех, кто столкнется с проблемами покупки недвижимости впервые, предположил Нифантьев.

«В одном можно быть уверенным — в ближайшие годы комфортная для россиян в Финляндии среда изменится. <…> Степень безумия в отношении к русским в Европе сегодня в паре шагов от тотального страха и порождаемой им ненависти. Пример Финляндии с ужесточением прав россиян на покупку земли из соображений нацбезопасности в этом смысле показателен», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов рассказал о том, что в Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков, в том числе россиянами. Указывалось, что такое решение связано с обеспечением национальной безопасности.

По словам Логинова, с 2020 года для покупки участков не являющимися гражданами Евросоюза и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в Евросоюз, необходима лицензия от министерства обороны страны. В 2022 году было предложено внести изменения.

Он уточнил, что теперь минобороны страны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Кроме того, финны получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны страны.

Финляндия, как и ряд других стран, ввела санкции против РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Так, представитель финской таможни Туула Ляхдеринне 17 июня сообщила, что страна запретила физическим лицам ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях.

Всего Евросоюз принял шесть пакетов антироссийских санкций. В последний из них вошло частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю, а также отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка. Запрет на импорт сырой нефти из РФ в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения пакета рестрикций.

Послы государств Евросоюза 14 июля возобновили работу по согласованию седьмого пакета рестрикций. Новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели, рассказал «Известиям» 18 июля депутат Европарламента Гуннар Бек.