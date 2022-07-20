Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

В Финляндии ужесточили ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков. Решение связано с обеспечением национальной безопасности, сообщил 20 июля российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, с 2020 года для покупки участков не являющимися гражданами Евросоюза и компаниями, 10% и более капитала которых владеют граждане или компании из стран, не входящих в Евросоюз, необходима лицензия от министерства обороны страны. В 2022 году было предложено внести изменения.

«Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии», — сказал он «РИА Новости».

Как уточнил торгпред, РФ и ранее считала, что лицензирование — административный барьер, введенный в том числе для компаний с российскими инвестициями.

Он отметил, что жители приграничных регионов России владеют частной недвижимостью в Финляндии, куда приезжают, чтобы отдохнуть.

Финляндия, как и ряд других стран, ввела санкции против РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Так, представитель финской таможни Туула Ляхдеринне 17 июня сообщила, что страна запретила физическим лицам ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях.

Всего Евросоюз принял шесть пакетов антироссийских санкций. В последний из них вошло частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю, а также отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка. Запрет на импорт сырой нефти из РФ в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения пакета рестрикций.

Послы государств Евросоюза 14 июля возобновили работу по согласованию седьмого пакета рестрикций. Новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели, рассказал «Известиям» 18 июля депутат Европарламента Гуннар Бек.