Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России

Финляндия, имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе, запретила физическим лицам ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях. Об этом заявила «РИА Новости» представитель финской таможни Туула Ляхдеринне в пятницу, 17 июня.

«В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 года, прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены», — сказала она.

Сейчас топливо из России в Финляндию можно ввозить только в топливном баке автомобиля.

Ограничения ЕС распространяются на физлиц, въезжающих в Финляндию из РФ на автомобиле, на ввоз любых производных нефтепродуктов в канистрах или других емкостях, добавила представитель таможни.

До пандемии в приграничных с Россией районах Финляндии был популярен «бензиновый» туризм ввиду дешевизны автомобильного топлива в РФ.

По данным Еврокомиссии, Финляндия в мае лидировала в Евросоюзе по стоимости автомобильного топлива. Средняя цена бензина марки Е95 составила €2,37 за один литр, дизтоплива — €2,24 за литр.

По данным финской пограничной охраны, сухопутную границу с Россией за первые пять месяцев 2022 года пересекли 497 428 человек.

ЕС принял уже шесть пакетов антироссийских санкций. В последний из них вошло частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю, а также отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка. Запрет на импорт сырой нефти из РФ в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.