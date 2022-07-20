Более 20 садовых участков изымут для реконструкции трассы М-5 в Уфе

Власти Уфы планируют изъять более 20 земельных участков в Демском районе для реконструкции трассы М-5. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

В документе говорится, что изъятию подлежат 26 садовых участков, жилых и нежилых строений на территории Демского района столицы Башкирии. Земля необходима для реконструкции федеральной автодороги М-5 «Урал», пишет «МедиаКорСеть».

В конце мая сообщалось, что участки с коммерческими и жилыми зданиями изымут у собственников для реконструкции улицы Пугачева в Уфе. Собственники участков получат компенсации.

Оценкой рыночной стоимости участков будет заниматься управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы.