Почти 60 земельных участков изымут в Уфе для реконструкции дороги

Участки с коммерческими и жилыми зданиями изымут у собственников для реконструкции улицы Пугачева в Уфе. Владельцы участков получат компенсации.

Реконструкция улицы входит в план создания нового транспортного коридора «Южные ворота». Для выполнения работ требуется изъять 59 земельных участков. В мэрии города отмечают, что процедура будет проводиться в установленном законом порядке. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Оценкой рыночной стоимости участков будет заниматься управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы. Проект соглашения с указанной суммой компенсации направят собственникам. Если собственник согласится на предложенные условия, получить компенсацию он сможет в июне 2022 года. В случае отказа администрация имеет право направить в суд иск о принудительном изъятии земли.