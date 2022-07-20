В Lada Granta установят сделанные на КамАЗе детали

В Lada Granta будут устанавливать узел регулятора давления заднего тормоза (РДЗТ), произведенный компанией «ВИС». Она входит в структуру КамАЗа. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба предприятия.

В «ВИС» отметили, что на конвейер АвтоВАЗа подобный узел поставлялся для сборки автомобиля Lada Niva.

В АО «ВИС» сообщили, что смогли разработать в короткие сроки полный цикл изготовления всего узла, который включает в себя множество технологических операций.

На предприятии отметили, что выпуск продукции для АвтоВАЗа помог организовать на производстве дополнительные рабочие места.

20 июля, в день своего 56-летия, АвтоВАЗ сообщил, что готов выпустить ограниченную партию универсалов Lada Largus в объеме не менее 1,8 тыс. штук. Такой объем удастся изготовить благодаря накопленным узлам и агрегатам, собранным во время простоя конвейера.