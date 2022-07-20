Латвийский актер Ивар Калныньш отрекся от российского кино

Советский и латышский актер Ивар Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российском кино.

По словам артиста, он не жалеет, что снимался в российских проектах. Но после начала спецоперации РФ по защите Донбасса они перестали быть для него значимыми.

«Выбросить всё на фиг!» — сказал Калныньш на YouTube-шоу «Живой гвоздь».

Вместе с тем актер заявил, что благодарен российским коллегам, а также режиссерам, с которыми работал большую часть творческой карьеры.

«Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно», — объяснил артист.

На сегодняшний день он играет в Малом и Новом театрах в Риге и не собирается возвращаться в Россию.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к артистам, которые решили покинуть Россию. По его словам, отъехавшая звезда не может сделать общую погоду, так как страна богата на таланты, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать.