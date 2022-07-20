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Посол ЛНР сообщил о подготовке ВСУ провокаций в Славянске

Посол ЛНР: ВСУ готовят провокации в Славянске для выявления «коллаборантов»
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Славянске Донецкой Народной Республике (ДНР) готовятся провокации и постановки Вооруженными силами Украины (ВСУ) для выявления «коллаборантов». Об этом 20 июля заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, боевики гуляют по городу, «чувствуют себя вольготно». Также украинские провокаторы позируют перед мирными жителями.

В настоящее время, уточнил дипломат, в Славянске нет союзных войск. Подходить к провокаторам опасно.

«На прифронтовой территории с украинской стороны деятели режима уже анонсировали отлов коллаборантов и лояльного к союзным войскам населения. Возможно, что это один из способов», — заключил Мирошник.

Ранее в этот день Мирошник рассказал, что на пока еще не освобожденной территории Донбасса идет насильственная мобилизация. Украина сейчас старается «высосать все мобилизационные возможности» из этих районов, подчеркнул дипломат.

16 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в детском приюте «Паруса надежды» Славянска, где удерживают детей и воспитателей. Сотрудники учреждения и дети содержатся в подвале здания в качестве живого щита.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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