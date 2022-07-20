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Песков рассказал о подготовке осенних визитов Путина за рубеж

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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Президент РФ Владимир Путин осенью намерен нанести еще несколько визитов в зарубежные страны, подготовка к ним ведется, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретаря спросили, планируются ли в ближайшее время у Путина новые зарубежные поездки.

«В совсем ближайшей [перспективе] — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется», — ответил Песков.

При этом он не стал анонсировать конкретные направления поездок.

«Не буду сейчас их предвосхищать, но действительно подготовка ведется», — добавил представитель Кремля.

Президент России 19 июля посетил с визитом Иран, где провел три раунда двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите стран – гарантов сирийского урегулирования. По итогу встречи российский лидер отметил плачевные результаты санкций Запада против Сирии. Глава государства подчеркнул, что нельзя политизировать гумпомощь этой стране.

Кроме того, в результате разговора стороны пришли к общему заключению относительно того, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем.

29 июня Путин прилетел в Ашхабад на шестой Каспийский саммит. Это поездка за рубеж стала первой для президента РФ с начала специальной военной операции по защите Донбасса.

29 апреля сообщалось, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.

19 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что решение о формате участия российского лидера в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

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