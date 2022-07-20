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Путин счел ошибкой выбор Европой нетрадиционных источников энергии

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Boris Roessler
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Являясь «специалистом в нетрадиционности», Запад делает ставку на альтернативные источники энергии. Соответствующее заявление 20 июля сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Они же там сейчас специалисты в нетрадиционности. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, западная политика привела к росту цен на энергоносители. В то же время Запад пытается переложить вину на российскую компанию «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

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Между тем, Владимир Путин предложил выход из сложившегося энергетического кризиса в европейских странах. Запуск трубопровода «Северный поток — 2» может увеличить поставки российского газа, уточнил глава страны.

При этом Путин уточнил, что даже при запуске газопровода, в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров в год.

Также президент России заявил, что попытки западных государств снизить зависимость от российской нефти путем ограничений обернутся резким ростом цен.

Накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что возможный отказ России от поставок газа в Европу затронет и Литву. Это скажется в том числе на ценах на топливо в стране.

В то же время в Союзе городов и волостей Эстонии заявили о значительных перебоях природного газа, которые могут скоро привести к возникновению чрезвычайной ситуации в стране на государственном уровне.

Как заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, Европейская комиссия, готовясь к зиме, рассматривает все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен. В среду, 20 июля, ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ в связи с тем, что Брюссель готовится к дальнейшему сокращению поставок российского энергоресурса, уточнило агентство Reuters.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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