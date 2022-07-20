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16 членов конгресса США задержали в ходе протестов за право на аборт

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Сотрудники полиции Капитолия во вторник, 19 июля, задержали более 30 человек во время акции в поддержку права женщин на легальный аборт. Об этом правоохранительные органы сообщили в Twitter.

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Отмечается, что в числе задержанных — 16 членов конгресса США. Участники протеста препятствовали свободному движению у здания Верховного суда в Вашингтоне. В соответствии с нормами, полицейские сделали три предупреждения демонстрантам и лишь после этого перешли к более радикальным мерам.

Информацию об арестах подтвердили в офисах некоторых представителей конгресса. Так, подчиненные конгрессвумен Алмы Адамс сообщили о ее задержании. Аналогичные заявления сделали коллеги Каролин Малуни и Александрию Окасио-Кортез.

Также известно, что под стражей находятся Илхан Омар и еще несколько представительниц демократической партии.

Предполагается, что задержанных в скором времени отпустят однако им, вероятно, придется оплатить штраф за препятствование движению автотранспорта.

Ранее, 10 июля, президент США Джо Байден поддержал американцев, выступающих против отмены абортов, и призвал их не прекращать протестную деятельность.

До этого, 1 июля, Байден назвал судебный вердикт «ужасным решением, влияющим на жизнь и подрывающим здоровье и безопасность миллионов женщин».

Он также обратился к сенату с призывом защитить право на аборт по всей стране, однако на данный момент инициатива не получила достаточного одобрения.

30 июня полиция Капитолия сообщила, что в Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты, принятого 24 июня.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

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