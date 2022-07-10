Байден призвал американцев протестовать против отмены абортов

Президент США Джо Байден в воскресенье, 10 июля, поддержал соотечественников, выступающих против отмены абортов.

«Продолжайте выражать протест и заявлять о своей точке зрения. Это действительно очень важно», — сказал глава Белого дома на следующий день после того, как у здания американской администрации прошел очередной массовый протест.

Вместе с тем глава государства сообщил, что его команда изучает возможность ввести режим ЧС в сфере здравоохранения из-за постановления Верховного суда об отмене конституционных гарантий права на аборт.

Ранее, 1 июля, Байден назвал судебный вердикт «ужасным решением, влияющим на жизнь и подрывающим здоровье и безопасность миллионов женщин».

Он также обратился к сенату с призывом защитить право на аборт по всей стране. Отмечается, что на данный момент инициатива не получила достаточного одобрения, в связи с чем Байден агитирует граждан проголосовать в ноябре этого года. По его мнению, республиканцы попытаются ввести национальный запрет на аборты, если получат преимущество в конгрессе.

30 июня полиция Капитолия сообщила, что в Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты, принятого 24 июня.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь решение о законности данной процедуры каждый штат будет принимать отдельно, если не вмешается конгресс. Когда об этом стало известно, на улицы вышли тысячи американцев с требованием не отнимать у женщин свободу принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.