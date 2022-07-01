В США задержали 181 человека во время акции против запрета абортов
В Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты. Об этом 30 июня сообщила полиция Капитолия.
«Мы задержали 181 человека за блокировку перекрестка Конститьюшн-авеню и 1-й улицы на северо-востоке города. Движение возобновлено», — говорится в публикации правоохранителей в Twitter.
Ранее, 24 июня, Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Дело в том, что теперь право на оборот будут принимать штаты, если со стороны конгресса не будут приняты меры. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.
25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил июня, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США. По его словам, права женщин должны быть защищены.
В свою очередь 27 июня суд в Техасе заблокировал запрет на аборты в ответ на поданный иск правозащитной организации. Аборты на сроке до шести недель беременности обещали возобновить в нескольких клиниках.