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В США задержали 181 человека во время акции против запрета абортов

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В Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты. Об этом 30 июня сообщила полиция Капитолия.

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«Мы задержали 181 человека за блокировку перекрестка Конститьюшн-авеню и 1-й улицы на северо-востоке города. Движение возобновлено», — говорится в публикации правоохранителей в Twitter.

Ранее, 24 июня, Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Дело в том, что теперь право на оборот будут принимать штаты, если со стороны конгресса не будут приняты меры. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил июня, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США. По его словам, права женщин должны быть защищены.

В свою очередь 27 июня суд в Техасе заблокировал запрет на аборты в ответ на поданный иск правозащитной организации. Аборты на сроке до шести недель беременности обещали возобновить в нескольких клиниках.

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