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Байден предостерег мужчин от распространения на них запрета на аборты

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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Президент США Джо Байден встретился с губернаторами, которые поддерживают право женщин на аборты после спорного решения Верховного суда, сообщил в пятницу, 1 июля, портал KKTV 11 News.

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Губернаторы-демократы из таких штатов как Северная Каролина, Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Мексико присоединились к виртуальной конференции, чтобы обсудить тактику защиты репродуктивного здоровья населения. Губернаторы в этих штатах приняли меры по защите права каждого человека на аборт.

Байден назвал недавнее постановление Верховного суда «ужасным, экстремальным решением, влияющим на жизнь и подрывающим здоровье и безопасность миллионов женщин».

«И я разделяю общественное возмущение этим экстремистским вердиктом, который стремится повернуть Америку вспять, во времена с меньшим количеством прав у людей, меньшей автономией и политиками, вторгающимися в самые личные решения не только женщин. Вы обнаружите, что распространят это решение и на мужчин», — заявил в ходе выступления на мероприятии американский лидер.

Президент США призвал сенат защитить право на аборт по всей стране, однако признал, что пока для этого недостаточно голосов, поэтому призвал всех проголосовать в ноябре этого года. По его мнению, республиканцы попытаются ввести национальный запрет на аборты, если получат большинство в конгрессе.

30 июня полиция Капитолия сообщила, что в Вашингтоне задержали 181 человека на акции против решения Верховного суда США об отмене права на аборты. Они выступали против решения, принятого Верховным судом США 24 июня.

Тогда Верховный суд отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Дело в том, что теперь право на аборт будут принимать штаты, если со стороны конгресса не будут приняты меры. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на брифинге в Женеве 29 июня заявил, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни. По его словам, в первую очередь такой запрет сказывается на женщинах в беднейших странах и наиболее маргинализированных общинах. Ограничения в этой сфере «толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям», отметил Гебрейесус.

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