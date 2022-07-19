Reuters узнал о намерении ЕС ослабить санкции ради продовольствия из РФ

Евросоюз (ЕС) намерен в ближайшем будущем разморозить средства ряда российских банков для возможности проведения транзакций, связанных со сферой продовольствия и удобрений. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на проект решения.

Так, новые меры подразумевают «разморозку экономических ресурсов» и облегчение экспорта продовольствия из российских портов, хотя рестрикции не затрагивали экспорт продовольствия напрямую. Но их обслуживание прекратилось из-за антироссийских санкций.

18 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах.

Гуттериш также отметил, что необходимо усилить социальную поддержку жителей развивающихся стран и добиться того, чтобы каждый человек, вне зависимости от своего местонахождения, имел доступ к полноценному питанию.

В тот же день стало известно, что замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

Накануне, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

В июне автор книги «Эпоха гнева: история настоящего» Панкадж Мишра заявил, что санкции против России не только оказались неэффективны, но и спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым голодом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Совет Евросоюза 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ.