При самоподрыве украинской взрывчатки в театре драмы в Мариуполе погибли 14 человек, 11 из них являются военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

По его словам, причиной взрыва стала детонация взрывчатки, которую украинские боевики заносили в здание театра.

«Под завалами погибли 14 человек, из них трое, по всей вероятности, — это волонтеры, а 11 человек — это вэсэушники. И вот когда они делали закладку этого взрывчатого вещества, пытались какие-то проводки там привязать, что-то у них пошло не так», — сказал Киселев.

Он добавил, что окончательные результаты расследования будут опубликованы в ближайшее время.

18 июля власти Донецкой Народной Республики заполучили доказательства причастности украинских военных к взрыву здания театра драмы в Мариуполе.

О подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) сообщили 16 марта в Министерстве обороны РФ. В ведомстве назвали действия «азовцев» кровавой провокацией и отдельно отметили, что во взорванном здании могли находиться гражданские. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания совершили украинские националисты. По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

4 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал драматический театр изнутри. На кадрах видно, что здание полностью разрушено.

Позднее, 5 мая, в полуподвальном помещении под сценой театра обнаружили останки человека, предположительно, мирного жителя города, который находился там во время взрыва.

8 мая корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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