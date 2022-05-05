В разрушенном Драмтеатре Мариуполя обнаружили останки человека

Следователи СК РФ обнаружили останки человека в полуподвальном помещении под сценой Драматического театра в Мариуполе, разрушенного от действий украинских боевиков.

По предварительным данным, это останки мирного жителя города, который находился там во время взрыва, сообщает 5 мая «РИА Новости».

Отмечается, что в результате пожара уцелели несколько костей, похожих на ребра, а также фрагмент мягких тканей. Обнаруженные фрагменты тела были отправлены для дальнейших расследований.

4 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал изнутри этот Драматический театр, уничтоженный украинскими военными. На кадрах видно, что внутри театр полностью разрушен, стены обгорели, лестницы разбиты, а фрагменты фасада отсутствуют.

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания Драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя. Уточняется, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания Драмтеатра совершили украинские националисты из банды «Азов». По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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