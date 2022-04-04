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Корреспондент «Известий» показал подорванный ВСУ драмтеатр в Мариуполе

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Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 4 апреля показал изнутри драматический театр в Мариуполе, уничтоженный украинскими военными.

По словам журналиста, в паре кварталов от места, где расположено здание, идет стрелковый бой.

Как видно на кадрах, внутри театр полностью разрушен, стены обгорели, лестницы разбиты, фрагменты фасада отсутствуют.

В марте украинские националисты заминировали драмтеатр и подорвали. Точных данных о числе погибших в результате атаки нет.

Ранее в этот день представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил ДНР. Сейчас бои продолжаются в районе Старомарьинки, небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой.

Как рассказал корреспонденту телеканала «Известия» 3 апреля командир одного из российских военных подразделений Тимур Ибриев, подземные ходы, вырытые украинскими военными, представляют одну из основных трудностей, с которыми сталкиваются ВС РФ, освобождая Мариуполь. По словам Ибриева, до начала наступления российские бойцы не знали об этих тоннелях. Они вырыты таким образом, что образуют лабиринты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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