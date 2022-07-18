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В ДНР нашли доказательства вины ВСУ во взрыве драмтеатра Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Власти Донецкой Народной Республики заполучили доказательства причастности украинских военных к взрыву здания театра драмы в Мариуполе. Об этом в понедельник, 18 июля, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Власти ДНР располагают достоверными данными, установленными в ходе расследования, которые свидетельствуют о том, что взрыв в драмтеатре Мариуполя произошел по вине украинских военных», — рассказал агентству источник.

Ранее, 8 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра.

До этого, 5 мая, в полуподвальном помещении под сценой драматического театра в Мариуполе обнаружили останки человека. По предварительным данным, это останки мирного жителя города, который находился там во время взрыва, устроенного националистами.

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4 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал изнутри драматический театр, уничтоженный украинскими военными. На кадрах видно, что внутри театр полностью разрушен.

16 марта в Министерстве обороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела). В ведомстве назвали действия «азовцев» кровавой провокацией и отдельно отметили, что во взорванном здании могли находиться гражданские. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания драмтеатра совершили украинские националисты. По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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