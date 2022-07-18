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Басурин оценил сроки полного освобождения территории Донбасса

Басурин: освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Днем ранее бывший главнокомандующий НАТО, адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил что российская спецоперация, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев.

В тот же день стало известно, что в ДНР освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта.

3 июня в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и выходе на административные границы, установленные в 2014 году. Последней точкой, остававшейся под контролем украинских боевиков, былb город Лисичанск и близлежащие населенные пункты.

До этого, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Российский лидер подчеркнул, что РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году и в нем причина сегодняшних проблем.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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