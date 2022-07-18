В Кремле рассказали о целях по развитию бизнеса в России

В Кремле уделяют внимание к поставленным ранее целям по развитию бизнеса, сообщил 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидали западные страны, которые ввели против страны санкции.

«То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, что ожидал Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное», — сказал он.

По словам Пескова, вопрос нужно «рассматривать в комплексе».

Кроме того, он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не отменяет амбициозных планов развития страны, и определенные корректировки уже внесены.

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