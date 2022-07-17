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Байден разозлил экс-помощника Тэтчер напоминанием о притеснении ирландцев Британией

Байден разозлил экс-помощника Тэтчер, напомнив о притеснении ирландцев Британией
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Помощник экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер резко отреагировал 17 июля в соцсетях на слова американского лидера Джо Байдена о систематическом притеснении ирландцев властями Соединенного Королевства.

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Так, во время первого ближневосточного турне президент США провел встречу с лидерами Палестины и напомнил о непростой судьбе жителей страны. Он поделился, что у его семьи ирландско-американское происхождение, поэтому у него длинная история отношений с Великобританией и их позицией относительно ирландцев-католиков на протяжении 400 лет. Байден отметил, что ситуация «мало отличается от истории палестинского народа».

Это высказывание разозлило Гардинера.

«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США — не друг Великобритании», — так он прокомментировал заявление главы Белого дома.

Коренное население Ирландии подвергалось гонениям со стороны англичан на протяжении восьми веков, зачастую это приводило к геноциду ирландцев со стороны лондонских властей. В 17 веке лорд-протектор Англии Оливер Кромвель жестоко подавил волнения в Ирландии, уничтожив почти половину жителей острова. В 1916 году сторонники независимости Ирландии подняли восстание, рассчитывая на успех, пока Англия была отвлечена Первой мировой войной, однако британские войска пресекли волнения. Через три года сформировалась Ирландская республиканская армия (ИРА), которая начала войну за свободу своей страны. В результате в 1921 году Соединенное Королевство признало Ирландию доминионом с широкими полномочиями. А в 1949 году страна окончательно обрела суверенитет.

Слова Байдена нередко вызывают отрицательный отклик среди жителей разных стран, в том числе и американцев. Так, например, 13 июля в Израиле он в очередной раз оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста.

В июне экс-кандидат в президенты от Республиканской партии, нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность президента США, указав на частые оплошности в качестве доказательства того, что Байден ментально нездоров.

В апреле американский телеведущий Такер Карлсон воззвал к тому, чтобы хоть кто-то вспомнил о 25-й поправке к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности, и акцентировал внимание на том, что так больше продолжаться не может. Он подчеркнул, что Америка переживает момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.

79-летний Байден является самым возрастным президентом в истории США. Он часто допускает оговорки, теряется в пространстве, спотыкается, что регулярно вызывает недовольство американцев. Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

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