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Диетолог назвал полезные свойства черной смородины

Врач-диетолог Гинзбург рассказал о пользе черной смородины
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Фото: Global Look Press/R. Koenig
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Черная смородина может помочь нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Об этом и других возможностях ягоды рассказал 17 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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Он отметил, что в черной смородине содержится достаточное количество натрия, калия, магния и железа. Эти вещества необходимы для профилактики анемии, снижения давления и поддержания кислотно-щелочного баланса организма.

Гинзбург также подчеркнул, что эта ягода является прекрасным средством для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

«За счет соединений кверцетина, рутина, аскорбиновой и фолиевой кислот оказывается положительный эффект на сердечную мышцу. Эти вещества укрепляют стенки сосудов, делая их более прочными и эластичными», — рассказал Гинзбург в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, черная смородина обладает еще и антивозрастным эффектом за счет противовоспалительного вещества антоциана.

Врач отметил, что эта ягода не теряет своих полезных свойств даже при глубокой заморозке, поэтому можно смело делать запасы на зиму.

13 июля врач-диетолог и специалист по питанию Елена Соломатина рассказала, что полезные свойства абрикосов способны возвращать остроту зрения, а также укреплять сосуды. Помимо этого они укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы. Диетолог указала и на то, что абрикосы могут повышать стрессоустойчивость, улучшать память, придавать организму силы в борьбе с вирусными заболеваниями.

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