Диетолог перечислила полезные свойства абрикосов

Врач-диетолог, специалист по питанию Елена Соломатина перечислила полезные свойства абрикосов.

В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 13 июля, специалист указала на то, что тот или иной фрукт или ягода имеют свой набор полезных элементов.

По ее словам, например, абрикосы способны возвращать остроту зрения, а также укреплять сосуды. Помимо этого, они укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы.

Соломатина отметила, что абрикосы можно смело есть в жару, поскольку они на 85% состоят из воды и легко утоляют жажду, сообщает телеканал «360».

Диетолог указала на то, что абрикосы могут повышать стрессоустойчивость, улучшать память, придавать организму силы при борьбе с вирусными заболеваниями, пишет НСН.

Ранее в июле врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала о пользе фруктовых салатов. По ее словам, в них содержится клетчатка, витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Она добавила, что салат можно делать из любых фруктов, всё зависит от вкусовых предпочтений, пишет «Москва 24».

В августе 2020 года врач-диетолог Инна Кононенко рассказала об опасности персиков и абрикосов для некоторых людей. По ее словам, не стоит употреблять в пищу персики и абрикосы людям, страдающим сахарным диабетом, повышенной кислотностью желудка и с избыточной массой тела. При обострении желудочно-кишечных заболеваний, панкреатита и гастрита — даже в ремиссии есть персики и абрикосы можно только в минимальных количествах.