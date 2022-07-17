Корреспондент «Известий» показал брошенный опорный пункт бригады ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали жилые дома в Лисичанске в качестве своих позиций. Об этом 17 июля рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Даниил Левин.

Журналист показал один из подвергшихся обстрелу домов, где позднее расположились украинские солдаты.

«Пункты националистов в многоэтажках, где еще оставались мирные. Здесь, например, обустроилась десантно-штурмовая бригада, считающаяся элитной. Но только когда они убегали из Лисичанска, то оставляли не только провизию, но и патроны», — рассказал Левин, показав рассыпанные по полу боеприпасы.

Одна из жительниц Лисичанска показала, что произошло с ее домом после попадания снаряда. По ее словам, всему дому пришлось спасать соседскую квартиру от пожара.

«Снаряд попал в соседскую квартиру, все вместе спасали ее. Это было 21 июня. С другого края попал снаряд, там обвалилась плита с пятого этажа на четвертый, потом еще горело тоже», — заявила она.

Пожилая женщина также показала подвал дома, в котором приходилось прятаться, чтобы сохранить жизнь, однако и там находились позиции ВСУ.

«Мы жили в подвале, было очень страшно. Там тоже были военные», — добавила она.

Ранее в воскресенье исполняющая обязанности директора коммунального предприятия «Алчевскпастранс» Марина Миславская рассказала корреспонденту «Известий» о том, что теперь их компания пока не сможет осуществлять перевозки пассажиров по городу из-за повреждений транспорта. В результате удара троллейбусный парк и хозяйственные постройки были полностью разрушены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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