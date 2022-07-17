Опубликованы кадры последствий обстрела троллейбусного депо в Алчевске

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин побывал 17 июля в городе Алчевск Луганской Народной Республики (ЛНР), который накануне подвергся обстрелу из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны украинских боевиков.

Тогда, по информации мэра города Альберта Апшева, удар пришелся по коммунальному предприятию, расположенному в густонаселенном районе Алчевска. Это предприятие занималось городскими перевозками, имело свой троллейбусно-автобусный парк. В результате удара парк и хозяйственные постройки были полностью разрушены. Корреспондент «Известий» показал на кадрах, что постройки предприятия превратились в завалы. Все троллейбусы, находящиеся в парке, были повреждены в результате обстрела.

Исполняющая обязанности директора коммунального предприятия «Алчевскпастранс» Марина Миславская рассказала журналисту о том, что теперь их компания пока не сможет осуществлять перевозки из-за повреждений транспорта.

«Мы не сможем больше осуществлять перевозки, так как все наши троллейбусы, вся наша техника разбита», — сообщила Миславская.

По ее словам, на территории депо во время атаки прогремело четыре взрыва.

«Люди здесь отдавали свою жизнь. Мы как мамонты, вымирающий вид, мы старались держаться на плаву с нашими со всеми проблемами. Мы выезжали каждый день. Людям очень нравилось ездить», — заключила Миславская.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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