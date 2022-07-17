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В Boeing спрогнозировали снижение спроса на самолеты после ухода из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Американский авиапроизводитель Boeing снизил прогноз по спросу на пассажирские самолеты после ухода с российского рынка. Об этом 17 июля сообщило агентство Bloomberg.

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Компания планирует поставить клиентам 41 170 самолетов до 2041 года, в то время как ранее она рассчитывала продать 43 610 воздушных судов к 2040-му.

Boeing также пересмотрел прогноз роста мирового пассажирского авиатрафика. Вместо 4% компания рассчитывает на рост в 3,8% в год.

Новые показатели связаны с изменившейся экономической ситуацией в мире и потерей российского рынка из-за введенных странами Запада санкций. Boeing планировал поставить в Россию около 1,5 тыс. самолетов в течение двух десятилетий.

«Это больше не целевой рынок для нас», — сказал вице-президент компании по коммерческому маркетингу Даррен Халст.

1 марта стало известно, что Boeing приостановил предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Также были прекращены все основные операции в Москве и Киеве.

В тот же день официальный представитель в РФ Елена Александрова сообщила «Известиям», что Boeing временно приостановил подготовку пилотов в своем учебном центре в Сколково на фоне ситуации на Украине. Она отмечала, что основные усилия компании направлены на поддержку сотрудников, заказчиков и поставщиков как в России, так и на Украине с соблюдением всех регуляторных требований США и властей других вовлеченных стран.

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