Историк напомнила события расстрела царской семьи в 1918 году

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге произошел расстрел императора Николая II и его семьи. О том, как это произошло, «Известиям» напомнила историк, культуролог Наталия Зинович.

Как рассказала специалист, после того как Николай II отрекся от престола, у него был договор с Временным правительством о том, что ему будет позволено приехать в Царское Село, где находился его сын Алексей, после чего он сможет добраться до северных портов. Это нужно было для того, чтобы вся царская семья могла уехать в Англию. Однако Великобритания впоследствии отказалась от приема царской семьи.

Еще одним условием было возвращение Николая с семьей после окончания Гражданской и Первой мировой войн в Россию.

Однако договор не был соблюден. Первым расстреляли Михаила Романова.

«Историки до сих пор спорят, как объяснили наивысшую меру наказания, но Временное правительство объявило о его бегстве за границу, что позволило ужесточить содержание царской семьи. До 24 марта царская семья жила в Тобольске, после чего их поселили в доме Ипатьева, где Романовых расстреляли вместе с прислугой. Всего было убито 10 человек», — добавила историк.

В 1981 году Николай был канонизирован православной церковью, он и его семья считаются святыми. В 2008 году Верховный суд России признал семью Николая II жертвой репрессии.

«Гражданские войны — это настоящая трагедия для страны. Жертвами становятся не столько политические режимы, сколько ни в чем не повинные люди. Можно по-разному относиться к правлению Николая… но убийство женщин и детей нельзя оправдать ничем. Большевики просто уничтожили целую династию, хотя она уже не представляла для них никакой опасности», — заключила Зинович.

В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими. В 1998 году фрагменты тел захоронили в усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

В октябре 2020 года в Великобритании обнародовали письмо лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он опроверг конспирологическую теорию о том, что дочь императора Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи. Маунтбеттен был племянником жены российского императора Александры Федоровны и дядей принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

В своем письме он подчеркнул, что не может быть никаких сомнений в гибели великой княжны вместе с остальными членами семьи. При этом лорд указал, что смерть девушки наступила не сразу — ее убили ударами штыков.