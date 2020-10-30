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Обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

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В Великобритании обнародовали письмо лорда Луиса Маунтбеттена, в котором он опроверг конспирологическую теорию о том, что дочь императора Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи, пишет Daily Mail в четверг, 29 октября.

Маунтбеттен был племянником жены российского императора Александры Федоровны и дядей принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

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В своем письме он заявляет, что не может быть никаких сомнений в том, что великая княжна была убита вместе с остальными членами семьи, несмотря на то, что ее смерть наступила не сразу — девушку убили ударами штыков.

«Этот вопрос вызвал долгие и дорогостоящие судебные тяжбы, но в конце концов апелляционный суд Германии постановил, что вне всяких сомнений польская сельхозработница, принявшая имя Анна Андерсон, не была ни великой княжной Анастасией, ни ее сестрой великой княжной Татьяной, как она первоначально утверждала», — написал лорд.

Отмечается, что в 1922 году Андерсон заявила, что она — выжившая после расстрела императорской семьи дочь Николая II, однако не смогла доказать это суду. Впоследствии девушку опознали как Франциску Шанцковскую, которая была рабочей на польской фабрике и страдала от психического расстройства. В свое время Маунтбеттен потратил немалые деньги на судебные издержки, чтобы разоблачить Андерсон.

Также в своем письме он кратко описал последнего российского царя.

«Император Николай II был обаятельным и добрым человеком, но слишком слабым, чтобы быть успешным самодержцем», — написал он.

Письмо датируется 11 марта 1975 года, уточняет издание. О его получателе, мистере Вудкок-Кларке, нет подробных сведений.

В сентябре прошлого года США передали России 16 указов императора Николая II периода 1894–1917 годов. Документы были похищены из Государственного исторического архива в Санкт-Петербурге в 1990-х годах.

Николай II вместе со своей семьей и слугами был расстрелян в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими. В 1998 году фрагменты тел захоронили в усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

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