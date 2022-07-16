Минобороны: ВС России фактически уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на северском направлении

ВС РФ фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, действовавшую на северском направлении ДНР, потери их личного состава за двое суток составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке объявлено о мобилизации. Об этом 16 июля сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что мобилизация проходит среди жителей Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии. Еще в июне Киев заявил о «сотнях тысяч» мобилизованных, при этом минобороны страны признало, что из-за высоких потерь отправляет на фронт необученных молодых солдат.

Минобороны РФ 16 июля сообщило также об ударе по месту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве. По оценке Москвы, потери Киева составили 200 человек, среди которых есть «иностранные наемники» (12 июля сообщалось, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков). Кроме того, российские военные за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ, склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, а также живую силу и военную технику в 25 районах.

Согласно информации оборонного ведомства РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники.

Наступление российских войск и сил ЛНР на Северск, который находится на подконтрольной Украине территории, началось после того, как был взят Лисичанск — последний город в ЛНР, остававшийся неподконтрольным. Северск находится примерно в 15 км от Лисичанска.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской области и большую часть Запорожской. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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