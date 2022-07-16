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При крушении вертолета ВМФ Мексики погибли девять человек

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Фото: REUTERS/Stringer
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При крушении вертолета военно-морского флота (ВМФ) в Мексике погибли девять человек. Об этом 15 июля сообщила газета Universal.

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«В окрестностях Лос-Мочиса, штат Синалоа, рухнул вертолет американского производства типа Black Hawk, в результате чего погибло девять человек», — заявили в министерстве ВМФ Мексики.

Издание уточняет, что авиакатастрофа случилась после появления в СМИ информации о задержании в этом регионе наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро. Однако в ведомстве утверждают, что свидетельств того, что вертолет был сбит в ходе операции по захвату Кинтеро, нет.

1 июля в аргентинском аэропорту Рио-Гранде разбился санитарный самолет. При крушении погибли четыре человека. Во время взлета у самолета возникли технические проблемы, которые привели к столкновению с ангаром на территории воздушного порта.

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