Четыре человека погибли при крушении санитарного самолета в Аргентине

В аргентинском аэропорту Рио-Гранде разбился санитарный самолет. При крушении погибли четыре человека. Об этом сообщает в пятницу, 1 июля, телеканал Todo Noticias.

Самолет вылетал в Сан-Фернандо. По предварительной информации, на борту находились два пилота, врач и медбрат. По данным издания, они доставили проходившего лечение в Буэнос-Айресе ребенка в крупнейший город провинции Огненная Земля, а затем должны были вылететь обратно.

Сообщается, что во время взлета у самолета возникли технические проблемы, которые привели к столкновению с ангаром на территории воздушного порта. Журналист из Рио-Гранде Мария Фернанда Росси указала, что столкновение произошло примерно в 300 м от взлетно-посадочной полосы.

По словам очевидцев, погодные условия были оптимальными для полета. Сильных ветров и туманов в этот момент не было.

Из-за инцидента аэропорт временно закрыли.

23 июня шесть человек погибли при крушении частного вертолета в американском штате Западная Вирджиния. Вертолет модели Bell UH-1B разбился в районе государственной трассы 17, в районе горы Келли, округ Логан.