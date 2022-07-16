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«Зенит» сыграл вничью с «Химками» в стартовом матче сезона РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Первый матч сезона сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Химками» окончился ничьей 1:1, о чем стало известно в пятницу, 15 июля.

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«Зенит» захватил преимущество сразу, на 17-й минуте открыв счет — Алексей Сутормин распечатал ворота «Химок». Это вызвало у подмосковной команды ответную реакцию, и на 28-й минуте Александр Руденко попытался ответить гостям, но голкипер «Зенита» Даниил Одоевский отразил атаку.

Хозяева «Арены-Химки» сравняли счет только на 84-й минуте, благодаря Резиуану Мирзову.

«Не буду лукавить, результатом довольны. Но, наверное, могли взять и три очка, особенно в концовке. Цели на сезон? Чем выше, тем лучше. Сейчас нет никаких еврокубков, поэтому цели — свои силы проверить, хорошо поиграть в футбол, обойтись без травм и больше выигрывать. Хорошо оцениваю наши усиления. Ребята сегодня вышли, дожали. Конкуренция — это хорошо», — поделился капитан «Химок» Денис Глушаков со «Спорт-Экспресс».

Это десятый случай в истории турнира, когда «Зенит» не смог стартовать с победы. В последний раз подобное случалось шесть лет назад, когда команда уступила «Локомотиву» на домашнем поле.

9 июня «Зенит» победил «Спартак» со счетом 9:0 и в седьмой раз завоевал Суперкубок РФ по футболу. Голы в ворота московской команды забили Иван Сергеев (29), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

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