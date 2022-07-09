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«Зенит» победил «Спартак» и в седьмой раз завоевал Суперкубок РФ по футболу

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в субботу, 9 июля. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0.

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Голы в ворота московской команды забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Клуб в седьмой раз стал обладателем Суперкубка РФ по футболу, отмечает «Спорт-Экспресс». В матче за Суперкубок России команды сыграли впервые.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.

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