«Зенит» победил «Спартак» и в седьмой раз завоевал Суперкубок РФ по футболу

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в субботу, 9 июля. Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:0.

Голы в ворота московской команды забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Клуб в седьмой раз стал обладателем Суперкубка РФ по футболу, отмечает «Спорт-Экспресс». В матче за Суперкубок России команды сыграли впервые.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.