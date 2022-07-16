Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе в субботу, 16 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается до +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11...+13 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с днем и слабый ветер ночью.

На территории Московской области синоптики обещают от +20 до +25 градусов в дневное время суток, и от +8 до +13 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Накануне синоптики рассказали, что в ближайшие дни москвичей ждет дождливая погода. Однако в городе будет тепло.