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Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Синоптики пообещали москвичам кратковременные дожди в ближайшие дни. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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«Москвичей ждет дождливая погода. При этом будет тепло: термометры покажут от +18 до +23 градусов», — сказано в сообщении.

По прогнозам, 16 июля в столице будет переменная облачность, воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер будет умеренный, его скорость составит 5–10 м/с. 17 и 18 июля местами пройдет кратковременный дождь. Однако синоптики обещают, что температура составит +21…+23 и +20…+22 градуса соответственно.

19 июля ожидается небольшое похолодание со снижением температуры воздуха до +18 градусов. Такая же погода будет наблюдаться и 20 июля.

Ранее, 14 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о похолодании на следующей неделе.

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