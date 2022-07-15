Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни
Синоптики пообещали москвичам кратковременные дожди в ближайшие дни. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«Москвичей ждет дождливая погода. При этом будет тепло: термометры покажут от +18 до +23 градусов», — сказано в сообщении.
По прогнозам, 16 июля в столице будет переменная облачность, воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер будет умеренный, его скорость составит 5–10 м/с. 17 и 18 июля местами пройдет кратковременный дождь. Однако синоптики обещают, что температура составит +21…+23 и +20…+22 градуса соответственно.
19 июля ожидается небольшое похолодание со снижением температуры воздуха до +18 градусов. Такая же погода будет наблюдаться и 20 июля.
Ранее, 14 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила москвичей о похолодании на следующей неделе.