В Starbucks опровергли информацию о распродаже оригинальных товаров

Сеть кофеен Starbucks не будет устраивать распродажу оригинальных товаров бренда. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили «Известиям» в службе поддержки гостей Starbucks.

«Сообщаем, что продажа мерчендайза, зерен, продуктов и прочих товаров не планируется», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день источник сообщил «Известиям», что сделка по покупке 130 помещений, на которых развивалась Starbucks, находится в завершающей стадии. В компании «Синдика», которая является одной из сторон сделки, также подтвердили информацию, добавив, что остальные партнеры — это ресторатор Антон Пинский и Тимати (предприниматель и музыкант Тимур Юнусов. — Ред.).

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. После этого стало известно, что Starbucks начала вести переговоры с несколькими компаниями о продаже бизнеса.

О временной приостановке работы компании в РФ сообщалось 8 марта.

Также в марте и McDonald's объявил о приостановке работы в России. 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Тогда стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору.

После продажи бизнеса сеть ресторанов в России получила название «Вкусно — и точка».

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса.