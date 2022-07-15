У футбольного арбитра случился инфаркт во время матча в «Лужниках»

Футбольный арбитр Владимир Забанов умер от инфаркта на 65-м году жизни. Об этом 15 июля сообщил источник «Известий».

По его словам, Забанову стало плохо во время матча на стадионе «Лужники» в Москве. Ему вызвали «скорую», но врачи не смогли спасти мужчину. Арбитр скончался в реанимационном отделении.

Владимир Забанов за время своей карьеры судил множество турниров ветеранов и соревновании в Ногинском районе.

Ранее в этот день стало известно, что бывший футболист «Спартака», полузащитник ФК «Зоркий» Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет. По информации газеты «Спорт-Экспресс», у него оторвался тромб.