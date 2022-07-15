Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда

Вице-премьер России Татьяна Голикова 15 июля сообщила, что ситуация на рынке труда в РФ сохраняет стабильность, и число зарегистрированных безработных не превышает отметку в 0,9%.

«Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», — заявила Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Она также сообщила, что за период с 4 по 11 июля количество зарегистрированных безработных снизилось на 5,6 тыс. человек и установилось на уровне 681,4 тыс. человек.

«Вместе с тем мы видим, что количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости работников, продолжает расти», — сообщила вице-премьер.

Ранее, 21 июня, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на рынке труда в России постепенно начинает расти напряжение, так как на него влияет санкционное давление.

4 мая Котяков отмечал, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. Тогда Котяков заявлял, что в стране порядка 3,1 млн безработных, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.