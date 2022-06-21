Котяков заявил о постепенном росте напряжения на рынке труда в РФ

На рынке труда в России постепенно начинает расти напряжение. Об этом во вторник, 21 июня, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он отметил, что санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается на рынке труда.

Выступая на комитете в Совете Федерации, Котяков заявил, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660–680 тыс., что является низким показателем для РФ.

«При этом в последние периоды уже июня мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр.

Ранее в этот день стало известно, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. Из исследования компании HeadHunter следует, что в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, а в июне — уже 5,3. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, притом что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в исследовании.

Число вакансий особенно сократилось на государственной службе и в некоммерческих организациях, в сфере управления персоналом и страховании

4 мая Котяков отмечал, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. Тогда Котяков заявлял, что в стране порядка 3,1 млн безработных, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.