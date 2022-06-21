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Котяков заявил о постепенном росте напряжения на рынке труда в РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На рынке труда в России постепенно начинает расти напряжение. Об этом во вторник, 21 июня, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

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Он отметил, что санкционное давление, которое оказывается на Россию, сказывается на рынке труда.

Выступая на комитете в Совете Федерации, Котяков заявил, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось в коридоре 660–680 тыс., что является низким показателем для РФ.

«При этом в последние периоды уже июня мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр.

Ранее в этот день стало известно, что на российском рынке труда усиливается конкуренция. Из исследования компании HeadHunter следует, что в марте 2022 года на одну размещенную вакансию в среднем претендовало 4,8 кандидата, а в июне — уже 5,3. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, притом что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в исследовании.

Число вакансий особенно сократилось на государственной службе и в некоммерческих организациях, в сфере управления персоналом и страховании

4 мая Котяков отмечал, что около 98 тыс. россиян находятся в простое, порядка 110 тыс. — в формате неполной занятости. Министр подчеркнул, что ситуация на рынке труда является достаточно стабильной. Тогда Котяков заявлял, что в стране порядка 3,1 млн безработных, гражданам доступно около 1,9 млн вакансий.

В тот же день президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда в России — одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

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