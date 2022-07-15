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Евросоюз сократит объем военной помощи Украине с €9 млрд до €1 млрд

Bloomberg: Евросоюз сократит объем военной помощи Украине с €9 млрд до €1 млрд
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Beata Zawrzel
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Евросоюз (ЕС) намерен сократить объем финансовой помощи Украине и отправить в страну €1 млрд вместо планируемых ранее €9 млрд. Как указало 15 июля агентство Bloomberg, это связано с серьезными проблемами в экономике самого ЕС.

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В статье напомнили, что в мае председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине €9 млрд в качестве экстренных кредитов, но на данный момент блок смог договориться лишь о первоначальном транше, который покроет только девятую часть от указанной суммы.

Кроме того, намерение ЕК профинансировать большую часть плана по восстановлению Украины, который Киев оценил в $750 млрд, поразило некоторых членов союза.

«Такое предложение Еврокомиссии напугало некоторых членов ЕС, которые опасаются огромных усилий, необходимых для восстановления страны, и потенциальных проблем с коррупцией», — говорится в статье.

Эксперты отметили, что поскольку экономические последствия украинского кризиса ложатся и на страны ЕС, их правительства начинают беспокоиться о том, что народная поддержка Киева в странах Европы в ближайшие месяцы ослабнет, особенно если энергоносители станут более дорогими и дефицитными.

12 июля генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино заявил, что Евросоюз намерен дополнительно выделить €500 млн на оказание военной помощи Украине. Средства будут выделяться из Европейского фонда мира. Ранее с февраля из него уже было выделено в общей сложности €2 млрд. Последний транш был анонсирован 16 мая.

В тот же день Евросоюз утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

5 июля читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что стране для восстановления необходимы $750 млрд. Один из пользователей поинтересовался, как Украина в своих оценках пришла к $720 млрд, хотя эта страна «всего в 1,8 раза больше Германии».

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

Страны Запада оказывают финансовую помощь Украине в связи с проведением спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Спецоперация началась после того, как ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась из-за обстрела украинских военных.

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