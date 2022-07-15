Сеть кофеен Starbucks может сменить имя в России на VKCoffee

Сеть кофеен Starbucks могут переименовать в VKCoffee. Об этом «Известиям» рассказали 15 июля источники на рынке коммерческой недвижимости.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — отметили собеседники «Известий».

23 мая компания Starbucks объявила об уходе с российского рынка. После этого стало известно, что Starbucks начала вести переговоры с несколькими компаниями о продаже бизнеса.

По информации вице-президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павла Люлина, одним из потенциальных покупателей кофеен Starbucks может быть кувейтская Alshaya Group. Люлин отметил, что арабы не поддерживают санкционный режим в отношении России.

О временной приостановке работы компании в РФ сообщалось 8 марта.

Также в марте и McDonald's объявил о приостановке работы в России. 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. Тогда стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору.

После продажи бизнеса сеть ресторанов в России получила название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.