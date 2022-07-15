Иностранным журналистам показали полный зерна элеватор в Мелитополе

Представителям иностранных СМИ, которые посетили Мелитополь и осмотрели освобожденные территории, показали работу местного элеватора и рассказали о сборе зерновых, сообщил 15 июля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Элеватор в Мелитополе останавливаться и не собирается, это прекрасно видно по вот этим вот машинам с зерном. Их поток сюда тоже не останавливается, а значит, зерно не пропадет», — рассказал журналист.

Он показал кадры, на которых виден огромных ангар, грузовики с зерном и группа журналистов, обратившихся с вопросом о ситуации с уборкой и вывозом зерновых в регионе.

«На сегодня это зерно перемещается в порты Российской Федерации, то есть в севастопольский порт, Бердянский порт. И после этого происходит продажа и зерно отправляется в Турцию, есть клиенты, и дальше уже зависит от того, как Турция будет распределять. И российские рынки. Сейчас стоит задача по обеспечению государственной продовольственной безопасности», — рассказал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Он добавил, что Мелитопольский район провел уборку около 300 тыс. т зерновых культур — пшеницы, ячменя. И уточнил, что уборка пока на ранней стадии, так как погодные условия немного отодвинули сроки.

Новость дополняется