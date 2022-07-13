В Стамбуле появится координационный центр по «зерновому вопросу»

В Стамбуле создадут координационный центр по экспорту зерна с Украины. Такое решение принято по итогам встречи по «зерновому вопросу» в Турции, сообщил в среду, 13 июля, министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях», — сообщил Акар журналистам.

Он отметил, что следующая встреча пройдет в Турции на следующей неделе. На ней ожидается подписание итогового документа по обсужденным вопросам.

Ранее в среду в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

В Министерстве обороны России сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Позднее он провел телефонные переговоры по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

При этом, как в конце июня подчеркивал Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.