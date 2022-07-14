Стамбул станет зерновым хабом для украинской пшеницы

В Стамбуле по результатам четырехсторонней встречи между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, которая прошла 13 июля, были достигнуты договоренности о безопасной организации экспорта украинского зерна. Стамбул станет хабом, через который пшеница из Украины будет попадать на мировой рынок.

Заявление о прогрессе на переговорах в тот день сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, который рассказал, в частности, что в Стамбуле начнет работу координационный центр по экспорту украинских зерновых культур. В него войдут представители всех сторон, которые будут осуществлять совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия и обеспечивать безопасности мореплавания на переходных путях.

Кроме того, на следующей встрече в Турции, которая пройдет на будущей неделе, ожидается подписание итогового документа по ранее обсуждаемым вопросам.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш положительно отреагировал на итоги переговоров по зерну и назвал их важным шагом вперед. Он также отметил, чтобы реализовать достигнутый сторонами переговоров прогресс, потребуется большая техническая работа.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он акцентировал внимание на том, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.