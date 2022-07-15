Синоптики рассказали о теплой погоде без осадков в Москве и области 15 июля

Переменная облачность и преимущественно теплая погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 15 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В дневное время суток в столице прогнозируется +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов.

Днем ожидается западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Ночью — юго-западный ветер с ослаблением до 5-10 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +21 до +26 градусов днем и от +8 до +13 градусов ночью.

Атмосферное давление составит 742–744 мм ртутного столба.

12 июля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное понижение температуры воздуха в Москве и области с пятницы и до конца второй декады июля.

При этом существенных осадков не ожидается.