Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля

С пятницы и до конца второй декады июля в Москве и области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. К выходным она опустится на 1–2 градуса ниже нормы. Об этом 12 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Температура воздуха будет постепенно понижаться, сегодня по сравнению со вчерашним днем, она уже понизилась градусов на 7–8», — сказал он «Интерфаксу».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что небольшое понижение температуры начнется в пятницу и продолжится в выходные. При этом существенных осадков не прогнозируется.

«Таким образом, к концу недели температурный фон будет такой: ночью в Москве +9...+14 вместо 20 градусов, которые были сегодня ночью, и дневная температура + 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса», — добавил он.

По словам Вильфанда, не стоит ждать бурного повышения температуры до 20 июля включительно.

Он также подчеркнул, что заметное понижение температуры воздуха к выходным не помешает отдыху у водоемов, так как вода в них будет равна 22 градусам.

Ранее, 11 июля, стал самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.