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Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам, что с пятницы придет похолодание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С пятницы и до конца второй декады июля в Москве и области ожидается постепенное понижение температуры воздуха. К выходным она опустится на 1–2 градуса ниже нормы. Об этом 12 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Передышка от жары очень длительная, до конца второй декады. Температура воздуха будет постепенно понижаться, сегодня по сравнению со вчерашним днем, она уже понизилась градусов на 7–8», — сказал он «Интерфаксу».

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что небольшое понижение температуры начнется в пятницу и продолжится в выходные. При этом существенных осадков не прогнозируется.

«Таким образом, к концу недели температурный фон будет такой: ночью в Москве +9...+14 вместо 20 градусов, которые были сегодня ночью, и дневная температура + 21, это ниже нормы примерно на 2 градуса», — добавил он.

По словам Вильфанда, не стоит ждать бурного повышения температуры до 20 июля включительно.

Он также подчеркнул, что заметное понижение температуры воздуха к выходным не помешает отдыху у водоемов, так как вода в них будет равна 22 градусам.

Ранее, 11 июля, стал самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха в этот день составила +32,2 градуса.

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