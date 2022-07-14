Экономист назвал причины роста числа финансовых пирамид в России

Основной причиной увеличения числа финансовых пирамид стало отключение России от западных фондовых бирж. Такое мнение высказал в четверг, 14 июля, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

«На протяжении нескольких месяцев Россия были отключена от российского фондового рынка, а сейчас Россия фактически остается отрезанной от внешних площадок западных фондовых бирж», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Рожанковского, часть россиян, которая привыкла инвестировать свои финансы в западные акции, не готова переходить на акции российских компаний.

«Такие люди сейчас находятся в растерянном состоянии. У них нет возможности открыть счета в западных странах, чтобы продолжить практику западного инвестирования в глобальные рынки. Люди лишились возможности парковать свои деньги на глобальных рынках из-за санкций», — сказал экономист.

Эти деньги простаивают, и поэтому они становятся легкой добычей для мошенников. Также он пояснил, что сегодня самый частый способ мошенничества через финансовые пирамиды — это рассылки через мессенджер Telegram с текстом, что какая-то вымышленная компания инвестирует в западные рынки.

«На фоне того, что люди не хотят помещать деньги на Московскую биржу, они часто попадаются на эти удочки мошенников», — заявил он.

Экономист отметил, что для того, чтобы решить проблему увеличения финансовых пирамид, надо пытаться решить проблему глобальных финансовых рынков в России.

«Может быть, это возможно через Гонконг, который довольно активно продвигает свой инвестиционный кластер в России и заинтересован в российских инвесторах», — добавил он.

Он подчеркнул, что главные правила, чтобы не попасться на удочку мошенников, не менялись на протяжении последних лет. Прежде чем куда-то что-то переводить, нужно взять паузу. Также можно забить в поисковике номер и название компании. Возможно, о ней уже есть отзывы.

Ранее в этот день Банк России сообщил, что выявил за шесть месяцев 2022 года более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, а нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, передает НСН.

Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга, передает RT. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства, уточняется на сайте kp.ru.

В середине февраля сообщалось, что в 2021 году Центробанк выявил 2679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее.