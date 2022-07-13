Банк России выявил за полгода более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов

Банк России выявил за шесть месяцев 2022 года более 2 тыс. финансовых пирамид и нелегалов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 13 июля сообщается на сайте регулятора.

«Количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два», — сообщили в организации.

Такая динамика объясняется несколькими факторами, отметили в банке. Так, злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты.

«Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн», — добавили в банке.

Банк России выявляет подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства, подчеркнули в регуляторе.

В середине февраля сообщалось, что в 2021 году Центробанк выявил 2679 субъектов — компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей — с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 73% больше, чем годом ранее.