Аналитик рассказал о последствиях при отказе ФРГ от российских угля и нефти

Отказ Германии от российских угля и нефти является необдуманным поступком, и приведет европейскую экономику к кризису. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в четверг, 14 июля.

«Это необдуманный шаг в том смысле, что Германии придется работать в ситуации ограниченных энергетических ресурсов, потому что полностью, на 100%, заменить поставки российского угля и российской нефти она не в состоянии», — подчеркнул Беляев в в разговоре с Lenta.Ru.

Аналитик отметил, что отказ Берлина от российских энергоресурсов приведет к повышению цен в стране. «В любом случае это будет другая логистика, это будут другие транспортные издержки, это будет другая цена поставок угля и нефти. И всё это выразится в росте затрат на энергоносители, а это повысит цены на всё остальное и на потребительском рынке, и на работе промышленности, уж не говоря о том, что все это будет в условиях напряженного энергобаланса», — подчеркнул он.

Беляев добавил, что если вырастут цены на всё, значит, европейскому Центробанку придется повышать ключевую ставку, как они это любят делать в борьбе с инфляцией. А это поставит дополнительные препятствия для развития экономики, поскольку при повышенной ключевой ставке экономике развиваться сложно.

«Экономика и немецкая, и европейская попадут в двойные клещи. С одной стороны, по линии ужесточения денежно-кредитной политики, а с другой стороны, по линии роста цен на энергоресурсы. И плюс придется вводить ограничения», — отметил Беляев.

Все это отразится на уровне комфорта немцев и в результате приведет к социальным волнениям, предположил экономист.

Сокращение поставок для России не обернется чем-то драматическим, считает экономист. «Вследствие роста цен мы в стоимостном выражении от сокращения экспорта и поставок наших энергоносителей в Европу особого дискомфорта не испытываем. Тем более что у нас многие поставки переориентируются на восток», — объяснил он.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут длиться до 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими в интервью Handelsblatt предупредила о возможном росте безработицы в Германии на фоне сокращения поставок газа из России, передает RT.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

13 июля экономист Вячеслав Зайченко заявил, что отказ Германии от российских энергоресурсов в первую очередь ударит не по РФ, а по самой Германии, что приведет ее в «каменный век», сообщает телеканал «360». Он предположил, что Германия хочет переложить на кого-то ответственность за свои проблемы в условиях риска рецессии. Он добавил, что газ, который продается в ЕС, на 90% идет на энергоснабжение.

В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек 24 июня заявил, что в случае нехватки газа в Германии придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

Германия планирует полностью отказаться от российской нефти к 31 декабря, а от угля — уже к 1 августа.